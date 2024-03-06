تشهد جميع المعارض على مستوى الجمهورية، تخفيضا كبيرا على أسعار التمور في معارض أهلا رمضان 2024، مقارنة بالأسعار في الأسواق.

تخفيض كبير على أسعار التمور في معارض أهلا رمضان

وهناك تخفيض كبير على أسعار التمور في معارض أهلا رمضان، فضلًا عن وجود تخفيضات في أسعار الياميش لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وتراوحت أسعار التمور في معارض أهلا رمضان بالنسبة للمواطنين بين 35 حتى 50 جنيهًا، وتُعد تلك الأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السوق في الخارج.

وتعمل الدولة المصرية جاهدة على توفير السلع والمنتجات الغذائية بالتزامن مع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، فضلًا عن مراقبة الأسواق بشكل جيد لمنع استغلال التجار.

أسعار الياميش

وجاءت أسعار الياميش كما يلي.

- قمر الدين مصري يبدأ من 25 جنيهًا.

- كيلو زبيب ميكس 100 جنيه.

- كيلو زبيب ذهبي 100 جنيه.

- كيلو مشمشية تركي 380 جنيهًا.

- كيلو زبيب كبير 100 جنيه.

- قمر الدين سوري يبدأ من 60 جنيهًا.

- كيلو زبيب أحمر 80 جنيهًا.