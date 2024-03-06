رئيس مهرجان التمور: مصر الأكبر إنتاجا في العالم

أكد الدكتور محمود حسن، رئيس مهرجان التمور المصري أن مصر أكبر دولة منتجة للتمور في العالم بنسبة 18% مشددًا على أننا نمتلك مناخا متنوعا يمكننا من إنتاج 75 صنفا من التمور.

مصر تنتج 3 أنواع من التمور الرئيسية

وأوضح محمود حسن في حواره مع الإعلامية سالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن مصر تنتج 3 أنواع من التمور الرئيسية، أولها الرطبة التي يتم إنتاجها من شمال مصر، والتمور النصف جافة وتنتج في وسط الدلتا ومناطق الواحات البحرية وسيوة، والتمور الجافة يتم زراعتها في أسوان بسبب حرارة الطقس.

التمور الجافة من أسوان

وأضاف أن التمور الجافة من أسوان لا يمكن أن نستغني عنها في شهر رمضان، مؤكدًا أن تكلفة الزراعة هي واحدة بالنسبة لجميع أنواع النخيل وزيادة السعر سببه زيادة الطلب، كما أن وفرة الإنتاج ايضًا عامل مهم في انخفاض وارتفاع سعر التمور.

وأشار إلى أن مصر أول دولة منتجة ولكن ليست الأولى في التصدير، موضحًا أن المطلوب من التمور في دول العالم الخارجي غير موجودة في مصر.

التمور منتج اقتصادي

التمور تنقذ البشرية في أزمة الغذاء

وأشار إلى أن التمور منتج اقتصادي ومحصول استراتيجي والتمور ستكون هي المنقذ للبشرية في أزمة الغذاء 2050، ومصر سيكون لها دور كبير لأن الدولة المصرية أكبر منتج له.