الوادي الجديد تستقبل شهر رمضان بطرح أجود أنواع التمور في الأسواق

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على «القناة الأولى» المصرية، تقريرًا حول استقبال محافظة الوادي الجديد لشهر رمضان، من خلال طرح أجود أنواع التمور في الأسواق.

الوادي الجديد الأولى في إنتاج تمور التصدير

أشار التقرير إلى أن الوادي الجديد تستقبل شهر رمضان بنجاح كبير في الموسم الذي اختتمته مراكز المحافظة بأعلى إنتاجية بعد أن حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنتاج تمور التصدير، إذ حققت المحافظة نحو 150 ألف طن هذا الموسم من التمور، كما سجلت أعداد أشجار النخيل 2 مليون و278 ألفا و650 شجرة.

سعر التمور تنافسي يلقى إقبال ورضا الجمهور

وخلال التقرير قال محمد ضاحي الدمرداش مدير مجمع تمور الوادي الجديد، إن المصنع يستعد قبل دخول شهر رمضان، بتجهيز التمر، وتوزيعه على الأسواق في كل أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن سعر التمور تنافسي ويلقى إقبال ورضا الجمهور بشكل كبير.