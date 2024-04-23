أسامة ربيع: ارتفاع حجم استثمارات كوريا الجنوبية في مصر الفترة المقبلة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات من رجال أعمال كوريين جنوبيين، في بعض المشاريع بمنطقة قناة السويس.

وأضاف ربيع على هامش لقائه السفير خالد عبد الرحمن السفير المصرى بكوريا الجنوبية، إن هيئة قناة السويس تتطلع للتعاون في مجالات بناء وإصلاح السفن والتدريب والتحول الأخضر والتنمية المستدامة.

ربيع: نبحث عن تعزيز الخدمات اللوجستية

ولفت إلى أن توجهات قناة السويس في الفترة المقبلة هي تعزيز مجال الصناعات البحرية والخدمات اللوجيستية، فيما بحث مع السفير المصري سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والشركات والمؤسسات الكورية العاملة.

وأوضح أن العلاقات المصرية الكورية تشهد تقاربًا كبيرًا، بما يفتح آفاق جديدة للتعاون تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير نظم التدريب المتطورة.

وأعرب عن تقديره للجهود الدبلوماسية المبذولة لدفع العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، من خلال إرساء قواعد عمل أكثر انفتاحًا وتبني أجندة طموحة تستهدف تحقيق التواصل المباشر والفعال بين الجهات المعنية في البلدين.

السفير المصري بكوريا: مهتمون بالتعاون مع قناة السويس

وقال السفير خالد عبد الرحمن السفير المصري في كوريا الجنوبية، إن هناك اهتمامًا بتفعيل التعاون مع قناة السويس، باعتبارها حلقة وصل رئيسية لحركة الصادرات والتجارة بكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن هناك عدة شركات تطلع إلى ضخ استثمارات في مشروعات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.