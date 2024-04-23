«فضيت على التجار».. هذا ما تبقى في حلقة السمك ببورسعيد بعد المقاطعة

الوصول إلى سعر عادل للجميع هو الأولوية الأهم للجميع، فمن الرابح في النهاية؟ هل هو التاجر الذي يملك الأسماك، أم المواطن الذي بالكاد يمتلك ثمن السلعة؟ أحدثت المقاطعة القوية التي بدأها سكان بورسعيد فرقًا كبيرًا، حيث أصبحت شوادر وحلقات سوق السمك شبه خالية، لا يوجد في السوق الآن سوى السمك وصناديق الثلج، كما وثّقها السكان في صورة أصبحت متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حتى الرحلات لم تدخل سوق السمك

احترامًا لرغبة أهالي بورسعيد في مقاطعة السمك لمحاربة جشع التجار، ألغت بعض الرحلات زيارتها لسوق السمك، وظهرت الحلقة فارغة تمامًا، لا يظهر فيها غير السمك، وصناديق الثلج، والشماسي الموجودة لحماية الأسماك حال سقوط الأمطار.

إشادة بمقاطعة أهالي بورسعيد

وفي التعليقات على الصورة المتداولة لحلقة السمك في بورسعيد، تفاعل الناس بشكل إيجابي مع مقاطعة الأهالي لشراء السمك، وقال أحد المتابعين: «خليك إيجابي من بكره مقاطعة الأسماك لمدة أسبوع حتى تعود الأسعار إلي طبيعتها اعتبرها مساعده منك لغير القادر»، بينما كتب آخر: «حملة مقاطعة السمك بدأت من بورسعيد والنتيجة انخفاض حاد في المبيعات، لحين الوصول لسعر عادل بين البائع والمشتري، وياريت نطبقها فى باقي السلع» وغيرها من التعليقات المشجعة لأهلي المنطقة، وحقهم في أن تستقر الأسعار بشكل يناسب ظروفهم المادية.