8 محافظات ترفض المغالاة.. تفاصيل مقاطعة تجار السمك الجشعين بسبب رفع الأسعار

في الساعات الماضية، قرر أهالي بورسعيد البدء بحملة واسعة لمقاطعة الأسماك، على أن تستمر لمدة شهر كامل، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعارها وصل إلى أرقام قياسية، وبالفعل، نجحت الحملة خلال أيامها الأولى في الضغط على التجار خارج حلقة السمك، حسب روايات الأهالي على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى خفض الأسعار.

ورغم ذلك، لا تزال الحملة مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء حتى ينكسر جشع التجار في الأسواق، ويخضعون لمطلبهم في وضع أسعار معقولة تتناسب مع حالتهم الاجتماعية.

الحملة تتوسع وتشمل مدن القناة

حسب روايات الأهالي ومنهم رشا أحمد عضو اتحاد الناشرين في الإسكندرية، دخلت المقاطعة في يومها الثاني وتعرض تجار الأسماك في 8 محافظات مصرية هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية لخسائر كبيرة، وهو ما ظهر عبر الصور التي وثقها الأهالي لتشجيع البقية على دعمهم، لاستمرار الحملة ونجاحها.

حلقة السمك فاضية

ولأول مرة تخلو أسواق السمك في بورسعيد التي تشتهر بأفضل أنواع السمك، من عملائها وروادها وتعرض كمية كبيرة من الأسماك للتلف بعد ما رحل الناس ولم تجد من يشتريها.

سعيد الصباغ مؤسس حملة مقاطعة السمك في بورسعيد تحت اسم «خليها تعفن» قال في تصريحات سابقة لموقع «العربية» إنه قرر إطلاق الحملة بمساعدة الأهالي بعد وصول الأسعار لأرقام غير مسبوقة لا تناسب محدودي الدخل، كما واصل التجار رفع الأسعار بنسبة 2000% حتى وصل سعر سمك البلطي إلى 100 و200 جنيه للكيلو والسردين إلى 150 جنيه، ولهذا السبب تستمر حملة «خليها تعفن» في ظل وجود دعم كبير للناس في اعتراضهم على جشع التجار.