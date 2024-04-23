تفاصيل جنازة السيناريست تامر عبد الحميد في الشرقية

أعلنت أسرة السيناريست الراحل تامر عبدالحميد، تشييع جنازته ودفنه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وفق ما أعلنته شقيقته هاجر عبدالحميد عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون الدفنة في مقابر الأسرة بهنباي بالشرقية».

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، حيث حرص عدد من الفنانين والكتاب والمبدعين على نعي السيناريست تامر عبد الحميد، الذي قدّم عددا كبيرا ومتنوعا من الأعمال الفنية، جزء كبير منها للأطفال منها «القبطان عزوز» «بكار» و«عالم سمسم» وغيرها من الأعمال.

تفاصيل وفاة السيناريست تامر عبد الحميد

رحل السيناريست تامر عبد الحميد بعد صراع مع السرطان عن عمر ناهز 47 عاما، حيث كان يعاني على مدار العامين الماضيين من اللوكيميا، وفق ما كشفه في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، ومع تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة تم حجزه في العناية المركزة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.