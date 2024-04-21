ميمي جمال لـ«السفيرة عزيزة»: وفاة مصطفى درويش كانت مؤلمة بالنسبة لي

قالت الفنانة ميمي جمال، إن مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، مختلف ومتنوع، موضحة أن المسلسل تجسد فيه 3 أدوار لحموات، وهن الفنانة إسعاد يونس والتي كانت تقوم بدور والدة شريف سلامة، والتي تهتم بعمليات التجميل «بوتوكس»، والفنانة ألفت وهي باحثة، موضحة أنها عندما تلقت الدور أدركت أنها يجب أن تعمل شخصية مختلفة تماما عنهما.

ميمي جمال بمسلسل كامل العدد

وأضافت «جمال»، خلال لقائها مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنها كانت تجسد دور والدة مصطفى درويش المتوفى، وهو الزوج السابق للفنانة دينا الشربيني، موضحة أن دورها يشمل أنها أم ليست شعبية ولكنها صاحبة تقاليد معينة، لم يعجبها تصرفات الجيل الجديد.

وفاة الفنان مصطفى درويش

وتابعت أن قبل تصوير الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد كان شعورها صعب جدا عندما كانت تحضر للدور، موضحة أن وفاة الفنان مصطفى درويش كانت مؤلمة؛ لأنه حقيقي، مشيرة إلى أنها عندما كانت تحضن الطفل عمر كانت تشعر أنه ابنها «مصطفى درويش»، وليس حفيدها ففط فكانت تتأثر بهذه المشاهد في المسلسل.