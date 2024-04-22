وفاة مخرجة مكسيكية مرشحة لجائزة أوسكار.. من هي لورديس بورتيلو؟

توفيت المخرجة المكسيكية البارزة والناشطة الاجتماعية لورديس بورتيلو عن عمر يناهز 80 عامًا، وقدمت عديد من الإسهامات السينمائية البارزة منها «The Devil Never Sleeps» و«Mothers of Plaza de Mayo» الذي رُشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

توفيت بورتيلو في منزلها في سان فرانسيسكو السبت الماضي، حسبما قالت صديقتها سوكو أجيلار لصحيفة «هوليوود ريبورتر»، وكانت محاطة بأبنائها الثلاثة وشقيقتها الصغرى، قائلة: «كانت لورديس بورتيلو صديقتي عرفتها منذ أوائل التسعينيات في أثناء الدراسة والعمل في سان فرانسيسكو، كانت إنسانة غير عادية، ولم تساهم بعلامة واحدة بل بعلامات لا تعد ولا تحصى خلال حياتها من خلال صناعة الأفلام والنشاط الاجتماعي.. لقد كانت موهبة فنية غير تقليدية، وستستمر في التأثير على الآخرين لأجيال عديدة».

من هي المخرجة لورديس بورتيلو

ولدت لورديس بورتيلو عام 1943، وعملت كاتبة ومخرجة ومنتجة وناشطة وصحفية، وقدمت أعمالًا تتمحور حول قصص أمريكا اللاتينية والمكسيك، منها فيلم «Mothers of Plaza de Mayo» الذي صدر عام 1985، وسلط الضوء على أمهات المفقودين الأرجنتينيين اللاتي نظمن احتجاجات أسبوعية في ساحة بلازا دي مايو في بوينس آيرس، وجرى ترشيح الفيلم الوثائقي لجائزة الأوسكار عام 1986.

وقدمت من خلال فيلم The Devil Never Sleeps تحقيقًا في وفاة عمها بالمكسيك، وجرى اختياره للحفظ في السجل الوطني للسينما بالولايات المتحدة في عام 2020.