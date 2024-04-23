«تعليم القاهرة»: التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة لـ«الإعدادية» أون لاين

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار مسابقات أوائل الطلبة حرصا على مصلحة الطلاب، حيث تتم التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية 2023-2024 في مادة الرياضيات أون لاين.

مسابقة أوائل الطلبة الشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّ مسابقة أوائل الطلبة هي اكتشاف الطلاب الموهوبين في جميع المجالات، فضلا عن إشباع حاجات نفسية لدى هؤلاء الطلاب، مثل الثقة بالنفس وتقدير الذات وتنمية روح الانتماء للمؤسسة التعليمية، إضافة إلى ترسيخ العدالة والديمقراطية لدى الطلاب وأنّ المعيار الوحيد للاشتراك في تلك المسابقات التفوق العلمي وإكساب الطلاب قيم المثابرة في العمل والإخلاص والتفوق وتدريب الطلاب على أخلاقيات التنافس ومهاراته.

وأضافت المديرية، أنّ توجيه عام الرياضيات بالقاهرة هدفه الأول تنمية مهارات الرياضيات والتقويم المستمر الداعم لأبنائنا الطلاب والتخطيط بخطوات ثابتة نحو عدة طرق لخفض القلق من الاختبارات وإيمانا بأنّ التكنولوجيا سبيلا لتوصيل الأفكار للطلاب وتماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

تصعيد 14 إدارة تعليمية

وأشارت إلى أنّه سيتم تصعيد 14 إدارة تعليمية إلى المستوى الثاني من المسابقة وهي «شرق مدينة نصر، المعادي، مصر الجديدة، الساحل، الخليفة، دار السلام، وباب الشعرية، عين شمس، البساتين، السلام، بدر، الشروق، الزيتون، مصر القديمة» وسيتم التحكيم من إدارة أخرى برئاسة موجه أول الرياضيات بهذه الإدارة وسيتم إبلاغ لجنة التحكيم تليفونيا، وإرسال رابط أسئلة المسابقة صباحا يوم المسابقة على لجنة التحكيم من توجيه عام الرياضيات لمتابعة المسابقة مباشرة من توجيه عام الرياضبات لمشرف المسابقة.

وأوضحت أنّه يجب على موجه أول الرياضيات التواجد بالإدارة المكلف بالتحكيم فيها يوم المسابقة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وسيتم تكريم أفضل 3 إدارات على مستوى المحافظة، وجاءت النتيجة كما يلي.

- فازت إدارة المعادي التعليمية بالمركز الأول وحصلت على الدرجة النهائية (20).

وتشارك فى المركز الثاني إدارات «السلام، والساحل، وعين شمس» بحصول كل منهم على (18 درجة من 20).