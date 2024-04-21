الدرجة المناسبة لضبط التكييف في ظل ارتفاع الحرارة.. «حماية وتوفير»

بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ بدءًا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس، يتجه عددٌ كبير من المواطنين لاستخدام التكييف لتلطيف درجة حرارة المنزل، ولأنّ ضبط درجة حرارة التكييف تمثل عاملًا مهمًا في الحفاظ على سلامته وحمايته من التلف، إضافة إلى توفير استهلاك الكهرباء، نوضح في التقرير التالي ما درجة الحرارة المناسبة التي يجب ضبط التكييف عليها في هذه الأيام؛ لتجنب زيادة الضغط عليه؟

درجة الحرارة المناسبة لضبط التكييف

أوضح أحمد محمد، فني تكييف، في حديثه لـ«الوطن»، درجة الحرارة المناسبة التي يجب ضبط التكييف عليها في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنّه خلال الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة فإنّ من المهم ضبط التكييف على درجة حرارة 26 أو 27 مئوية؛ لأنّ ذلك يخفّف من الضغط على التكييف، وبالتالي يحميه من الضرر والتلف.

وأضاف «أحمد» أنّ هناك بعض العوامل التي تُؤثّر على سلامة التكييف والتي يجب الالتزام بها في ظل كثرة استخدامه مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، يأتي في مقدمتها ضرورة تنظيف التكييف وصيانته بشكل دوري كل 4 أو 5 أيام في حال تشغيله لفترات طويلة يوميًا؛ إذ يمنع ذلك تكوُّن الترسبات بداخل التكييف ويحميه من التلف ويُطيل عمره الافتراضي.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بالتكييف

ولـ ترشيد استهلاك الكهرباء بجهاز التكييف، قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح عدة للمواطنين، تُساعد في تقليل فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، منها:

إزالة أي مصدر قد يتولد منه حرارة عالية سواء لمبات حرارية أو أي أجهزة أخرى.

تنظيف الأجزاء الداخلية لوحدة التكييف الداخلية كل شهر، لتسهيل حركة الهواء وتحسين عملية التبادل الحراري.

تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لزيادة كفاءة التكييف «تنظيف الفلاتر بالماء وتركها تجف»، ولتحسين عملية تدفق الهواء النظيف وتخفيض استهلاك الطاقة.

تركيب جهاز تكييف متوافق تماما مع حجم الحيز المراد تكييفه، وهذا له دور مهم في ترشيد استهلاك كهرباء التكييف.

فحص نظام التكييف فورًا بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

شراء التكييف الموفر للطاقة (انفرتر) بدلًا من التكييف القديم (التقليدي) حيث أنه أقل استهلاكًا للطاقة.

التأكد من غلق أبواب وشبابيك الحيز المراد تكييفه، حتى لا يزيد من استهلاك الطاقة.