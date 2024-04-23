وزير الخارجية: 135 دولة تعترف بفلسطين.. والدور على مجلس الأمن

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ 135 دولة حول العالم اعترفت بالدولة الفلسطينية، ورغم ذلك فإنّ صدور قرار بعضوية كاملة لدولة فلسطين من مجلس الأمن الدولي، سيكون له أثر أقوى في الاعتراف بفلسطين.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهوا مارتن، اليوم في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القرار يعبر عن توافق دولي بشأن ضرورة إنهاء الأزمة من خلال حل الدولتين، مؤكدا: «نسعى للتعامل مع الأزمة في غزة وإنهاء الأعمال العسكرية وتوفير المساعدات الإنسانية ومنع تصفية القضية وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني».

وأكد وزير الخارجية أنّ الأزمة في غزة لها تداعيات إقليمية كثيرة، بينها اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، والتراشق بين إيران واسرائيل، والوضع في البحر الأحمر وتأثيره على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.