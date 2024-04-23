نجوم الفن ينعون تامر عبد الحميد: رمز في الصبر على البلاء

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني برحيل السيناريست تامر عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة اليوم على أن يتم دفته في المقابر الخاصة بالأسرة في محافظة الشرقية.

أحمد أمين عن تامر عبد الحميد: نقي وجميل ومبهج

حرص عدد كبير من الفنانين والكتاب والمبدعين على نعي الكاتب والسيناريست الراحل تامر عبد الحميد، ومن بينهم الفنان أحمد أمين الذي ودعه بكلمات مؤثرة من خلال تدوينة عبر حسابه بـ«فيس بوك»، قائلا: «اشهد الله انه كان نقي وجميل ومبهج وصاحب جدع وكان رمز ودرس في الصبر على البلاء والمرض عمري ما شوفت زيه، الصديق الكاتب تامر عبد الحميد في ذمة الله، أرجوكم أدعو له بالرحمة وادعو لأهله بالصبر والسلوان..ولا نقول إلا ما يرضي ربنا».

حمزة العيلي: غدر به المرض اللعين

كما عبر الفنان حمزة العيلي عن حزنه لرحيل «عبد الحميد»، خلال تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «البقاء لله السيناريست والفنان الشامل الراقي المثقف المحترم تامر عبد الحميد في رحاب الله، كنت محارب قوي و جميل ومرح وروحك حلوة خليت السرطان نفسه يحبك ولكن غدر بك هذا المرض اللعين، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حبيبي ويجمعك الصابرين والشهداء ويسكنك جنة الفردوس ويجعل قبرك روضة منها».