«معلومات الوزراء»: زيادة عدد مستفيدي برامج الدعم النقدي بسيناء ومدن القناة إلى 19.3%

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، جهود تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي «الضمان الاجتماعي – تكافل وكرامة» 19.3%، وبلغ عددهم 121.2 ألف مستفيد عام 2023-2024، مقابل 101.6 ألف مستفيد عام 2014-2015.

تكلفة برامج الدعم النقدي

ووصلت نسبة زيادة تكلفة برامج الدعم النقدي «الضمان الاجتماعي – تكافل وكرامة» 142.5% حيث بلغت 587 مليون جنيه عام 2023-2024، مقابل 242.1 مليون جنيه عام 2014-2015، علاوة على بلوغ نسبة زيادة عدد المستحقين من المعاشات 21.9% حيث بلغ عددهم 366.5 ألف مستفيد عام 2024، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، مقابل 300.7 ألف مستفيد عام 2014، بتكلفة 0.3 مليار جنيه.

إصدار 62.7 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

كما تم إصدار 62.7 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى مارس 2024، وتم تخصيص 21 مكتبا لتأهيل ذوي الإعاقة حتى مارس 2024.

عدد المستفيدين من البطاقات التموينية

وبالنسبة لدعم السلع التموينية، بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 2.1 مليون مواطن حتى أبريل 2024، وعدد المستفيدين من بطاقات الخبز 2.5 مليون مواطن حتى أبريل 2024، فضلا عن إنشاء وتطوير 31 مركزا تموينيا رقميا في سيناء ومدن القناة.

جهود توفير منظومة صحية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة

وأوضح التقرير جهود توفير منظومة صحية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث تشمل أبرز مشروعات قطاع الصحة إنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال سيناء، علاوة على حصول المجمع الطبي بالإسماعيلية على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية كأول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر، وإنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزا ووحدة صحية.

وبشأن أبرز الخدمات الطبية، أشار التقرير إلى أنّ أعداد الحاصلين على العلاج على نفقة الدولة زادت بأكثر من 7 أضعاف، حيث بلغ عددهم 170.7 ألف مواطن بتكلفة 1.7 مليار جنيه عام 2024، مقابل 23.1 ألف مواطن، بتكلفة 80.6 مليون جنيه عام 2014، كما تم إجراء الكشف على 799.6 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية.

وبالنسبة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جرى إطلاقها في بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وبلغت تكلفة تطبيقها بالمحافظات الأربعة 24.2 مليار جنيه، كما سجل أكثر من 2.4 مليون مواطن بالمنظومة بنسبة 80% من المستهدف تسجيلهم بها، علما بأنّ المنظومة تشمل 35 مستشفى و138 مركزا ووحدة طب أسرة.

واستعرض التقرير أبرز المبادرات الرئاسية حيث جرى فحص نحو مليوني مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية منذ إطلاقها حتى مارس 2024، وجرى فحص 871.1 ألف إجمالي تردد السيدات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها حتى مارس 2024.

وإلى جانب ما سبق، أُجريت 51.9 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة منذ إطلاقها حتى مارس 2024، ووصول قوائم الانتظار في شمال سيناء إلى «صفر»، فضلاً عن تقديم 1.7 مليون خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة منذ إطلاقها في يونيو 2023 حتى مارس 2024.