تسليم عقود عمل لذوي الهمم في جنوب سيناء (صور)

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 25 عقد عمل لذوي همم، من بين 80 عقدا تم توفيرها لأصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها للعمل في عدد من المنشآت السياحية.

ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ خطة الوزارة بشأن ذوي الهمم، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المئة، وذلك في إطار جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء، والذي يشهد خلالها الوزير والمحافظ، فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية.

قائمة الشباب من ذوي الهمم

وذكرت وزارة العمل، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قائمة الشباب من ذوي الهمم الذين سَلّمهم الوزير والمحافظ عقود العمل، هم ادهم محمد مفيد شكري، والغريب إبراهيم محمد، وكامل مصطفي كامل، وزياد على محمد عبد الله، و يوسف محمد عيد، وحنين محمد السادات، ومحسن سمير فتحي، وعامر على سالم، وملك أبو بكر عبد الحفيظ، وإبراهيم محمد أحمد حسن، ومفرج محمود مفرج، ووسام وحيد رياض، وعمر احمد مختار، وأحمد سيد محمد، وهدى وجدي عبد المجيد، وأحمد مصطفى نوبي علي، ونبوية عبد المحسن عياد، وسهير محمد عبد الباسط، ومحمد ربيع صباح، وأحمد ناجى أبو بكر، وريم حازم فهمى محمد، وعادل صالح محمد، ومحمد حمادة عبد السميع، ومحمد أحمد جمعة، وحمادة أحمد إسماعيل .