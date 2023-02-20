«القوى العاملة» تسلم عقود عمل لـ20 شخصا من ذوي الهمم بمحافظة الجيزة

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم، عن عقود عمل لذوي همم بمحافظة الجيزة، وقال البيان إن 20 عاملًا من ذوي الاحتياجات الخاصة تسلموا عقود عمل في شركة «بيانكو جروب»، للصناعات المتكاملة، في إطار خارطة طريق وزارة القوى العاملة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتزامنا مع الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم.

تعيينات ذوي الهمم بالجيزة تنفيذا لتوجيهات الوزير

وقال محمد طه، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة في تصريحات صحفية، إن التعيينات الجديدة لذوي الهمم تأتي أيضا تنفيذا لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وبرعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأن العقود جرى تسليمها بحضور سيد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير الموارد البشرية محمد خليفة، ورجب ناجح المستشار القانوني للشركة، وعن المديرية، حضر تسليم العقود محمد رمضان مدير إدارة بحوث العمالة، وسيد رشاد مدير مكتب تفتيش الصف، وعبد الحميد أحمد مفتش تفتيش الصف، مشيرا إلى أن ذوي الهمم ممن جرى تعيينهم سوف يحصلون على رواتب مناسبة، ورعاية اجتماعية وصحية متكاملة.

استيفاء تعيين نسبة الـ 5 % لذوي الهمم

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت في بيان لها أمس عن أن مديرياتها، ومكاتبها المختصة في المحافظات، وخلال الأسابيع الخمسة الماضية، قامت بِحصر 42 % من إجمالي عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدةً مدي استيفاء تعيين نسبة الـ 5 % لـ ذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الوزارة إن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن 9036 منشأة يعمل بها مليون و477 ألفاً و373 عاملا، وذلك من إجمالي منشآت 23 ألفاً و654 منشأة، من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية، موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يبلغ 74 ألفاً و254 عامل، وأن المُعين منهم فقط 42 ألفاً و63 عاملا، والمتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 32 الفاً و191 عاملا، وأكدت الوزارة أنه على مدار الـ 5 أسابيع الماضية تتواصل مديريات القوى العاملة مع المنشآت ،ويجري الآن استكمال الحصر، لتعيين باقي الاعداد.