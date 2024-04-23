تامر عاشور يروج لحفله المقبل في الكويت: جمهوري الحبيب.. مستنينكم

روج الفنان تامر عاشور عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» منذ قليل، لحفله المقبل المقرر إقامته في الكويت الشهر القادم.

تامر عاشور يروج لحفله القادم

ونشر الفنان تامر عاشور بوستر دعائيا يحمل صورته داخل دعوة الحفل على صفحته بموقع «فيسبوك»، مشيرا إلى بعض التفاصيل «جمهور الكويت الحبيب، مستنينكم يوم 4 مايو في أرينا الكويت في حفل مميز وكبير مع ليلة عمر».

ومن الجدير بالذكر أن الفنان تامر عاشور قدم حفلاً في الكويت يوم 4 مارس الماضي، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور للاستماع لباقة مميزة من الأغاني التي قدمها على المسرح.

أخر أعمال تامر عاشور

ويعتبر ألبوم «تيجي نتراهن» للمطرب تامر عاشور هو آخر ألبوم قدمه منذ عام 2022، أما آخر أغنية فردية قدمها كانت أغنية «هيجيلي موجوع» طرحها مؤخراً مع بداية هذا العام 2024 وحققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات عليم وتوزيع عمرو الخضري وألحان عمرو الشاذلي، وميكس ماستر صقر.