سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-4-2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24-4-2024، نحو 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري وذلك وفق المعلن من قبل المنصات الإلكترونية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسباب تراجع الدولار

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 45 قرشًا على مدار الإسبوع الجاري في البنوك، ووصل إلى أدنى مستوى له 48 جنيهًا و10 قروش في البنك الأهلي والبنك المركزي وبنك مصر، بينما تراجع أكثر من ذلك في الإسكندرية إلى 48 جنيهًا و5 قروش وفق آخر تحديث من قبل البنوك.

وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى تدفق العملة الصعبة إلى البنوك المصرية، من عوائد الاستثمارات المباشرة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

تنشر«الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-4-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 48.5 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر، إلى 48.10 جنيه للشراء و48.20 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 48.5 جنيه للشراء و48.15 للبيع.