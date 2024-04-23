انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن في العريش (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونية عن انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش.

وانطلق سباق الهجن وسط أجواء مبهجة في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش بمظاهر احتفالية تؤكد على رسالة السلام وعودة الأمن والأمان لشمال سيناء.

انطلاق السباق جمعت بين كل الفئات والأعمار احتفالا بعيد تحرير سيناء

وكانت هناك استعدادات خاصة ورائعة قبل انطلاق السباق جمعت بين كل الفئات والأعمار احتفالا بعيد تحرير سيناء.

هذا السباق كان قضية رئيسةً بالنسبة إلينا

وقال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء: «هذا السباق كان قضية رئيسةً بالنسبة إلينا، وكان واجبا أن نفعل شيئا لا يحدث في مصر كلها، وقد كان، فميدان الهجن الذي يشهد مهرجان سباق بالعريش أفضل مكان يتدرب الهجن فيه، وذلك بعد أن وضع الإرهاب حدا لممارسة هذه الرياضة، ولكن بعد القضاء عليه عادت الرياضة مرة أخرى، وكل سنة ترتفع فيها نسبة المشاهدة».