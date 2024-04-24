«الجيل الجديد».. مبادرة لتوعية الأطفال بالأمن الرقمي والجرائم الإلكترونية

تحت شعار لنمنح أطفالنا أجنحة رقمية.. أطلقت «أمنية» مبادرة «الجيل الجديد»، لتوعية الأطفال وأولياء الأمور بالجرائم الإلكترونية بالمجان، من خلال جلسات تحتوي على أنشطة مختلفة وأفلام قصيرة، تعرض المشكلة بشكل مبسط، وتستعرض طرق حلها.

تخرجت أمنية الإبياري 24 عامًا، في كلية تربية إنجليزي جامعة القاهرة، وحصلت على دراسات عليا تخصص تكنولوجيا تعليم طفل، وأجرت العديد من الأبحاث فيما يخص المجتمع المدني لتجد نسبة كبيرة من الجرائم الإلكترونية، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «شوفت جرايم تؤدي للهلاك، ومن وقتها قررت أعمل مبادرة لتوعية الناس بالجرائم الإلكترونية بالمجان».

أطلقت «أمنية» مبادرة «الجيل الجديد»

أطلقت «أمنية» ابنة محافظة الجيزة، مبادرة «الجيل الجديد»، تحت شعار نمنح أطفالنا أجنحة رقمية لرحلات آمنة عبر الشبكة، وتهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور، سواء مصريين أو غير مصريين بالأمن الرقمي، وكيفية حمايتهم من الجرائم الإلكترونية، من أجل تنشئة جيل رقمي قادر على حماية نفسه والتصدي للمخاطر الإلكترونية.

طرق تحقيق أهداف المبادرة

تحقق المبادرة أهدافها من خلال جلسات «أونلاين»، و«أوفلاين» عن طريق الجمعيات أو المدارس المجتمعية، للسعي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجودة التعليم، وتقليل عدم المساواة: «في الفترة الجاية هنشتغل على تحقيق فكرة التنمية المستدامة».

تنقسم الجلسات إلى جزئين بحسب الأعمار، إذ تحتوي جلسات الأطفال على أنشطة مختلفة، مثل مشاهدة أفلام «الأنيميشن»، وممارسة الألعاب الإلكترونية والحركية، بهدف إيصال المفهوم بشكل مبسط وبدون ملل: «الأطفال بيبقوا محتاجين معاملة خاصة، عشان المعلومات توصل لهم بشكل مبسط».

تختلف جلسات أولياء الأمور عن الأطفال

تختلف جلسات أولياء الأمور عن الأطفال، باحتوائها على أفلام قصيرة، تتحدث عن الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسات بالوعي التكنولوجي، والتدريب على الرقابة الأبوية، لحماية أطفالهم من التعرض للإساءات الإلكترونية.