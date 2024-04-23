أماكن مبادرة «إحنا معاك» للمراجعة النهائية للشهادة الإعدادية في الدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن تحديد أماكن مبادرة «إحنا معاك» للمراجعة النهائية لأبناء المحافظة، للشهادة الإعدادية، والتي جاءت كعادة كل عام مع اقتراب الامتحانات.

مبادرة «احنا معاك» للمراجعة النهائية بالدقهلية

واوضح «شعبان» أن مبادرة كلنا معاك للمراجعة النهائية للشهادة الإعدادية، جاءت من أجل تخفيف العبء عن أولياء الأمور للفصل الدراسي الثاني للعام 2023/ 2024.

ويستعرض التقرير أماكن مبادرة «إحنا معاك» في الدقهلية، بمختلف المراكز، كالآتي:

مركز تمي الأمديد

- في مدرسة تمي الأمديد الإعدادية بنات

- مدرسة الملاح الإعدادية المشتركة

- مدرسة محمد عبد العزيز للتعليم الأساسي.

مركز ميت غمر

- مدرسة الأقباط الإعدادية بنين

- مدرسة الأقباط الإعدادية بنات

- مدرسة ميت غمر الإعدادية الحديثة بنات

- مدرسة أتميدة الإعدادية بنات

- مدرسة الإعدادية بنات بصهرجت

- مدرسة بشلا الإعدادية بنات

- مدرسة الحاج علي أبو عايشة الإعدادية

مركز السنبلاوين

إدارة السنبلاوين التعليمية

- مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية

- السنبلاوين المتميزة للغات

- المقاطعة الثانوية المشتركة

مركز المنزلة

- مدرسة أم المؤمنين ع بنات

- المنزلة تعليم أساسي 2

- مدرسة أحمد شلباية ث بنات الشهيد

- مدرسة حسني عويس بالعزيزة