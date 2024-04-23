جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي 2024 في الفيوم.. تبدأ 8 مايو

بدأ العد التنازلي لانطلاق امتحانات نهاية العام 2024 لمختلف صفوف النقل والشهادة، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي 2024 الترم الثاني سواء للشعبة المهنية أو الزراعية، حيث تنطلق مطلع الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل، وتستمر لمدة أسبوع كامل، فيما تعقد على أيام منفصلة وليست متصلة، لكي يتسنى للطلاب مراجعة دروسهم.

وتنشر «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي 2024 نهاية العام في محافظة الفيوم، شعبة زراعية ومهنية، وذلك ضمن خدماتها المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى تبدأ امتحانات أولى ثانوي زراعة؟

وتنطلق امتحانات أولى زراعة الترم الثاني 2024 يوم الأربعاء 8 مايو 2024، وفقًا للجداول المعلنة على أن تنتهي يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

ما هي مواد الصف الأول الثانوي الزراعي؟

وتتضمن مواد الصف الأول الثانوي الزراعي للشعبة الزراعية خدمات التربية الدينية، واللغة الأجنبية، والدراسات، والرياضيات، والتربية الوطنية، واللغة العربية، والبيولوجي، والإنتاج الحيواني، والكيمياء، والفيزياء، والمساحة، والري، والصناعات الزراعية، وأساسيات البساتين، ومحاصيل الحقل، والميكنة الزراعية.

وتشمل مواد الصف الأول الثانوي الزراعي للشعبة المهنية، التربية الدينية، واللغة الأجنبية، والدراسات، والرياضيات، والتربية الوطنية، واللغة العربية، والبيولوجي، والإنتاج الحيواني، والكيمياء، والصحة المهنية، والهندسة الزراعية، والصناعات الزراعية، والإنتاج النباتي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي 2024

ويأتي جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي 2024 الترم الثاني الشعبة الزراعية خدمات كالآتي:

الأربعاء 8 مايو 2024.. امتحان التربية الدينية، واللغة الأجنبية.

السبت 11 مايو 2024. امتحان الدراسات الاجتماعية، والرياضيات العامة.

الإثنين 13 مايو 2024.. امتحان التربية الوطنية، واللغة العربية.

الأربعاء 15 مايو 2024.. امتحان البيولوجي، وأساسيات الإنتاج الحيواني.

السبت 18 مايو 2024.. امتحان الكيمياء، والفيزياء العامة، والمساحة والري.

الإثنين 20 مايو 2024.. امتاحان الصناعات الزراعية، وأساسيات بساتين.

الأربعاء 22 مايو 2024.. امتحان محاصيل حقل، وميكنة زراعية.

جدول امتحانات أولى زراعة 2024 الشعبة المهنية

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الأول الشعبة المهنية الترم الثاني 2024 فإنّه يأتي كما يلي:

الأربعاء 8 مايو 2024.. امتحان التربية الدينية، واللغة الأجنبية.

السبت 11 مايو 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية، والرياضيات.

الإثنين 13 مايو 2024.. امتحان التربية الوطنية، واللغة العربية.

الأربعاء 15 مايو 2024.. امتحان البيولوجي، والإنتاج الحيواني.

السبت 18 مايو 2024.. امتحان الكيمياء، والصحة المهنية، والهندسة الزراعية.

الإثنين 20 مايو 2024.. امتحان الصناعات الزراعية، والإنتاج النباتي.