«التنمية الحضرية» يعلن عن وحدات للتمليك بالقاهرة الكبرى.. تقسيط دون فوائد

تنفذ الدولة العديد من المشروعات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا بتوفير وحدات سكنية مدعمة؛ لتوفير حياة آمنة وكريمة لهم.

طرح المراحل الثانية من وحداته السكنية

وأكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الصندوق يعمل بشكل مستمر للانتهاء من المشروعات السكنية التي ينفذها، إضافة إلى طرح المراحل الثانية من وحداته السكنية، لتلبية رغبات المواطنين راغبي حجز وحدات السكنية للصندوق، مشيرًا إلى أنّ الصندوق ُينفّذ العديد من المشروعات في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، مثل:

مشروع مدينة الخيالة، في مصر القديمة.

واحة بدر، في مدينة نصر.

أرض الأوقاف، في شبرا الخيمة.

تطوير مدينة المعصرة.

دفع مقدم حجز 15% وتقسيط الباقي

وتابع «صديق» بأن صندوق التنمية الحضرية يتيح لعملائه فرصة معاينة الوحدة السكنية على الطبيعة قبل الحجز، موضحًا إمكانية دفع مقدم حجز 15% وتقسيط باقي ثمن الوحدة لمدة تصل إلى 5 سنوات بدون فوائد، مؤكدًا أن الوحدات السكنية كاملة التشطيب وكاملة المرافق، إلى جانب أن الصندوق يعمل على طرح وحدات سكنية بشكل دوري، لتلبية رغبات المواطنين.