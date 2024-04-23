هشام خرما مع جوانا مرقص لأول مرة في فيديو كليب «نروح لبعيد»

طرح الموسيقار هشام خرما، بالتعاون مع المغنية وعازفة الكمان اللبنانية جوانا مرقص، أغنيتهما الجديدة «نروح لبعيد» على اليوتيوب والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو، وهي من كلمات جوانا مرقص، وألحان وتوزيع هشام خرما، وإخراج كريم عمرو، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

دراسة الموسيقى في المعهد الوطني العالي اللبناني

وقدم هشام خرما في الأغنية أسلوبه الموسيقي الخاص، ورؤيته الفنية المميزة، في المزج بين الموسيقى الإلكترونية والشرقية، وشاركت جوانا في الغناء بأدائها البسيط الراقي، ومن المعروف أن جوانا مغنية وموسيقية لبنانية، نشأت في عائلة موسيقية مؤلفة من العديد من الموسيقيين والمغنيين، وبدعمهم بدأت دراسة الموسيقى في سن السادسة في المعهد الوطني العالي للموسيقى اللبناني- الكونسيرفتوار- ونجحت في تقديم العديد من الأعمال الغنائية، وجرى تصوير الفيديو كليب في مدينة الجونة، باستخدام طائرة الدرون، التي نقلت مشاهد وصور ساحرة للطبيعة التي تتميز بها المدينة.

كلمات أغنية نروح لبعيد

وتقول كلمات أغنية «نروح لبعيد»:

عم شوف لون عيونو بكلّ النّاس

و ارسم فيها سما نجوما مضويّة

و عم قول بصارح قلبو بهالاحساس

أو بكتبلو فيها آخر غنّيّة؟

و عم روح لبعيد

كلّ ما برجع بتذكّر ليلة هاك المشوار

و بعلّي صوت الموسيقى

و خلّي الأغاني تحكيلو كلّ الأسرار

مرّات كلّ الإشيا الّي ما بتنقال

بتخفي بقلبا أسرار أجمل بداية

و مرّات بسأل حالي ميّة سؤال

بركي القصّة مفروض تبقى بخيالي؟

معقول يكون حاسس فيّي و ناطرني

تقلّو كلّ الكلام

و يعلّي صوت الموسيقى

يخلّي الأغاني تحكيلي

قصّة غرام