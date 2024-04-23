«المصريين الأحرار» بالإسكندرية يبحث خدمة المواطنين والاستعداد لعيد القيامة

عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية، بقيادة منى كيرلس، أمين تنظيم المحافظة، اجتماعاً اليوم لمناقشة خطط العمل للفترة المقبلة، وفق توجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

وناقش الاجتماع خطة التحرك وتجهيز فعاليات عيد العمال، والإعداد لفعاليات عيد القيامة المجيد.

كما تطرق النقاش عن الإعداد لدورات تدريب وتثقيف سياسي للاعضاء الجدد للعمل علي رفع وعيهم السياسي وتعزيز مشاركتهم في بناء الدولة والالتزام باللوائح، والتنسيق لإعداد ملتقيات خدمية عدة على الأصعدة كافة منها توظيف الشباب وقوافل متابعة ورصد وخدمات.

كما طالبت منى كيرلس أمين تنظيم الاسكندرية، جميع أمانات ولجان الحزب في المحافظة وضع خطط عمل محددة تتضمن أهدافاً واضحة وآليات قابلة للتنفيذ، وتقديمها للأمانة العامة للمراجعة والموافقة.

وشددت على الالتزام الكامل للعمل بروح الفريق الواحد وبتعاون وثيق مع جميع أبناء المحافظة لتحقيق التنمية والتقدم، وتوفير أكبر قدر ممكن من الخدمات للشارع السكندري.