من هي إسراء عطية؟.. ممرضة شابة توفيت بسكتة قلبية أثناء تأدية عملها

لم يمر سوى شهر على السقوط المفاجئ لأحمد رفعت على أرضية ملعب مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري في الدوري، بسبب توقف عضلة القلب، حتى تفاجأ أصدقاء الطبيبة إسراء عطية بوفاتها إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة في أثناء تأدية عملها في المستشفى التعليمي العالمي الفرنساوي التابعة لجامعة طنطا بمحافظة الغربية، وتحوّلت صفحاتهم على «فيسبوك» إلى دفتر عزاء للفقيدة الشابة.

سكتة قلبية تنهي حياة الطبيبة إسراء عطية

الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، كشف عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» عن تفاصيل وفاة الطبيبة الشابة إسراء عطية، التي رحلت عن عمر 27 عامًا إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، وهي ترتدي زي التمريض أثناء عملها في مستشفى طنطا الفرنساوي.

إسراء عطية كانت تؤدي عملها بصورة طبيعية

إسراء صلاح عطية هي أخصائية تمريض تبلغ من العمر 27 عامًا، تعمل بالمستشفى التعليمي العالمي الفرنساوي التابعة لجامعة طنطا، تتمتع بإخلاصها في العمل وسمعتها الطبية بين زملائها، سقطت الفتاة العشرينية علي الأرض بشكل مفاجئ عندما كانت تؤدي عملها بصورة طبيعية في قسم عناية الأطفال، وعند استدعاء الطبيب تبين أنّها توفيت نتيجة إصابتها بأزمة قلبية، وعند محاولات إسعافها لاستعادة نبضات القلب فشلت كل المحاولات ولفظت أنفاسها الأخيرة.

ونعت جامعة طنطا الطبيبة إسراء عطية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» قائلة: «يتقدم الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله إسراء صلاح عطية أخصائية التمريض بقسم عناية الأطفال بالمستشفى التعليمي العالمي التي وافتها المنية إثر أزمة قلبية أثناء أداء عملها. داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».