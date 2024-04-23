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دراما المتحدة

ضبط مكتب «كاستينج» دون ترخيص في الجيزة

كتب:

محمد بركات
06:51 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب «كاستينج» دون ترخيص، كائن بمحافظة الجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدما معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط استوديو تصوير بداخله هارد ديسك، كاميرا ديجيتال.

 

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