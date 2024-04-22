إنشاء قسم للحفاظ على التراث بالإدارة العامة للسياحة في الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا باستحداث قسم جديد بالإدارة العامة للسياحة تحت مسمى «الحفاظ على التراث»؛ انطلاقًا من أهمية الحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي بالمحافظة والارتقاء به.

حصر عناصر التراث الحضاري

وأشار المحافظ، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن القسم معني بحصر عناصر التراث الحضاري المادي وغير المادي لمحافظة الجيزة، الذي يتميز بالعديد من المقومات التي تؤهله لأن يصبح أحد عوامل الجذب السياحي للمحافظة، إلى جانب بحث أليات دراسته والحفاظ عليه وتوثيقه بالمنظمات الدولية المعنية بحفظ التراث.

وأضاف «راشد» أن القسم يختص أيضا بالمشاركة في إعداد مشروع الهوية البصرية للمحافظة، الذي يعبر عن التراث الحضاري المتميز والمتفرد للمحافظة وإعداد الملف الخاص بتسجيل محافظة الجيزة وإدراجها بشبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونيسكو.

برنامج توعية وتعريف بالمحافظة

وكذا وضع برنامج توعية وتعريف بالمحافظة ومكوناتها التراثية والتاريخية وإقامة ورش عمل، ومؤتمرات علمية لذلك ووضع تخطيط الأنشطة التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الآثار والتراث والارتقاء بعملية تقييم وتخطيط المواقع التراثية .

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوفير الكوادر البشرية المعاونة اللازمة والمؤهلة للعمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتمكين القسم من تنفيذ مهامه بكفاءة وفاعلية