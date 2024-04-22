ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية والتراثية في الجيزة.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة الجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب سيبدأ في تنظيم ورش لتوفير فرص عمل بسوق فيصل، أسفل كوبري فيصل.

عنوان ورش عمل جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وذكرت محافظة الجيزة، عبر المنشور، أن الراغبين في الالتحاق بالورش عليهم التوجه إلى محل «سهيلة هاند ميد»، أمام محل «زمزم» لخدمات الكمبيوتر، أسفل كوبري فيصل.

فيما أعلنت محلات «سهيلة»، التابعة لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بسوق فيصل، بدء الورش لتعليم الحرف اليدوية والتراثية لتوفير فرص عمل لـ المرأة المعيلة وانخراطها في سوق العمل، بهدف توفير مصدر دخل لها، بدء من يوم الخميس المقبل، حيث ستنظم ورشة خرز الساعة 2 مساءا.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالورش

وحددت محافظة الجيزة، عبر المنشور، الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لورش تعليم الحرف اليدوية والتراثية، كالتالي:

- صورة البطاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الطلاق.

- أصل فيش وتشبيه.

- دوسيه للأوراق السابقة.

طرق التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وللاستفسار عن الورش، يمكن التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني، من الأحد حتى الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية مساءا.

وحددت المحافظة، طرق تواصل بالجهاز من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».