استجابة لشكاوى المواطنين.. «الجيزة» تزيل تعديات على الأراضي الزراعية

تلقت محافظة الجيزة من خلال صفحة «الفيسبوك» الرسمية عددًا من الشكاوى المواطنين بشأن تضررهم من وجود تعديات على الأراضي الزراعية، بعمل سور وبوابة من الصاج بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر.

إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع مديرية الزراعة لسرعة فحص الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الفور تم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

تشوين النفايات البلاستيكية

وتلقت محافظة الجيزة شكوي بشأن قيام أحد الأشخاص باستغلال قطعة أرض فضاء بمنطقة بشتيل بجوار جامع فلفل بحي المنيرة في فرز وتشوين النفايات البلاستيكية بهدف إعادة تدويرها مرة أخرى.

عدم تنفيذه اشتراطات الحماية المدنية

وعلي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة بسرعة رفع تشوينات النفايات والمخلفات البلاستيكية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب قطعة الأرض وذلك لوجودها داخل منطقة سكنية مما يهدد أمن وسلامة العقارات المجاورة للخطر ، بالإضافة إلي عدم تنفيذه أشتراطات الحماية المدنية .

وشنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور وشركة المرافق حملة لفتح الشارع امام حركة سير المواطنين وإزالة تعديات السوق العشوائي وفروشات الباعة وتحرير حركة المرور بمحيطه.

وأسفرت الحملة عن رفع 22 ميزانًا لباعة جائلين مفترشين للطريق العام و 11 عربه كارو وتروسيكل وترولي لبيع الخضراوت والفاكهة متمركزين بمنتصف الطريق و 210 كرسي وترابيزة تابعين لمقاهي وكافيهات متعدية على الجزر الوسطى وارصفة المشاة وسيارة نصف نقل وعدد 4 مركبات توك توك وتم أتخاذ الإجراءات اللازمة و تحرير المحاضر للمخالفين وإعادة تنظيم الشارع وفتحه أمام حركة المرور ورفع كفاءة مستوى النظافة به.