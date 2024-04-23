من هي ابنة الفنانة بدرية طلبة؟.. احتفلت بـ«حنتها» على الطريقة الهندية

على الطريقة الهندية، احتفلت الفنانة بدرية طلبة بحفلة حناء ابنتها «سلمى»، وسط حالة من الفرحة والبهجة، إذ ظهرت الأم متأثرة برؤية ابنتها عروس جميلة أمام أعينها، في حفلة مقتصرة على الأهل والأصدقاء فقط.

الساري الهندي حاضر في حفل ابنة بدرية طلبة

عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» تبادلت الفنانة بدرية طلبة صورا تجمعها بابنتها «سلمى» وهي ترتدي الزي الهندي المناسب لحفلات الزفاف «الساري»، مما دفع محبي «طلبة» إلى معرفة أبرز المعلومات عن نجلتها.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن ابنة الفنانة بدرية طلبة، وفق ما نشرته عبر موقعها الشخصي على «إنستجرام».

معلومات عن ابنة الفنانة بدرية طلبة

- تُدعى سلمى سالم.

- تبلغ من العمر 26 عامًا.

- هي الابنة الصغرى للفنانة بدرية طلبة.

- كانت خطوبتها في عام 2021.

- لديها شقيقة كبرى تدعى «هايدي».

- تجمعها علاقة صداقة قوية بوالدتها وشقيقتها الكبرى.

وشاركت بدرية طلبة مؤخرًا، في السينما بفيلم «الملكة» من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.