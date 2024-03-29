«الأوقاف» تحتفي بافتتاح مسجد السيدة زينب.. أداء أول صلاة تراويح اليوم

يصلي رواد مسجد السيدة زينب اليوم أول صلاة تراويح بعد افتتاح المسجد اليوم بعد أن شهد تجديدات كبيرة طوال الفترة الماضية خلال إغلاقه.

افتتاح مسجد السيدة زينب

وتحتفل وزارة الأوقاف الليلة بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها، عقب صلاة التراويح، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد كبير من قيادات الوزارة.

ووجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله، عز وجل، إنشاء وتطويرا، سائلا الله أن يوفق سيادته لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عن ذلك خير الجزاء.

«الأوقاف» تجديد وتطوير وإنشاء 11887 مسجدًا

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو 11 ألفا و887 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار جنيه، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل) ، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أنّ الاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) معنى في مصر من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير.