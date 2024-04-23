اكتشاف كنز عمره 850 عاما بمقبرة شاب عشريني في السويد.. ما القصة؟

اكتشف مجموعة من العلماء في السويد، كنزا قديما داخل مقبرة تعود إلى القرن الـ 12 ميلاديا أثناء عملية تنقيب، وأعلن الاكتشاف متحف محافظة يونشوبينغ قائلا إنه عثر على الكنز خلال التنقيب في مقبرة بكنيسة قديمة بجزيرة فيسينغسو بالسويد.

عملات معدنية في قبر شاب

ويتمثل الكنز في مجموعة من العملات المعدنية عثر عليها في مقبرة شاب يعتقد الخبراء أنه توفي في عمر بين 20 و25 عاما، ويرجع تاريخ صك العملات المعدنية بين عامي 1150 و1180 حسبما ذكرت شبكة «فوكس نيوز».

الكنز 170 قطعة فضية

وقالت مديرة مشروع التنقيب آنا أودين: «عثرت أنا وزميلتي في عملية التنقيب كريستينا يانسون على هيكلين عظميين وقمنا بتنظيف العظام لمعرفة كيف تبدو القبور؟ وفجأة عثرنا على 3 قطع معدنية وبعدها وجدنا غيرها الكثير بجوار القدم اليسرى للمدفون، وقمنا بجمعها ووصل عددها الإجمالي إلى 170 قطعة فضية مكونة من معدن رقيق على شكل عملات كانت تستخدم على أنها مجوهرات».

ويرى مؤرخون سويديون، أنّ هذا الاكتشاف مهم جدًا لمجالهم على الرغم من أن الكثيرون ينظرون أنه مجرد اكتشاف معدن قديم.

تعليق المتحف على الاكتشاف

وعلق متحف محافظة يونشوبينغ على الاكتشاف في بيان قائلا: «يعتبر هذا الاكتشاف خاصا جدا ومهما لندرة الاكتشافات الخاصة بهذه الفترة الزمنية، فبعض هذه العملات لم تعرف من قبل لنا».

والمحير في الأمر للعلماء، أن القطع النقدية عثر عليها في قبر مسيحي، ولم يكن شائعا عن المسيحيين في القرون الوسطى الدفن مع كنز من العملات، فلماذا جلب هذا الشاب العشريني كل هذه العملات النقدية إلى القبر؟