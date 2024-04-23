تصل إلى 41 درجة.. كيف يتجنب طلاب المدارس مخاطر ذروة الموجة الحارة غدا؟

موجة حارة تشهدها البلاد لتأثرها بمنخفض صحراوي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المناطق، وأيضا نشاط للرياح المصاحبة للرمال والأتربة، وفقا لما كشفته هيئة الأرصاد في بيان؛ الأمر الذي يجعل حالة القلق تسيطر على طلاب المدارس، ما يجعلهم يبحثون عن كيفية التعامل مع حالة الطقس في الموجة الحارة.

تكون ذروة الارتفاع في الموجة الحارة، غدا الأربعاء، حيث تصل درجة الحرارة في محافظة القاهرة 40 درجة مئوية، وقد تتجاوز الـ40 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، بالإضافة إلى أن يصاحبها نشاط رياح على كل مناطق الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القطاع الغربي من الجمهورية والسواحل الشمالية الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.

نصائح لطلاب المدارس في الموجة الحارة

لتعامل طلاب المدارس مع الموجة الحارة، قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة تؤثر على كل أنحاء الجمهورية تصل معها العظمي غدا إلى 40 درجة مئوية، لذلك يجب على طلاب المدارس بعد خروجهم مع فترة الذروة من اليوم الذي يتم فيه تسجيل درجة حرارة في فترة الظهيرة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان وارتداء غطاء واقي على الرأس للوقاية من أشعة الشمس وأيضا يجب شرب كميات كبيرة من المياة والسوائل وذلك منعا لحدوث الإجهاد الحراري، ويجب على الطلاب الذين يعيشون في نطاق غرب الجمهورية أو السواحل الشمالية الغربية توخي الحذر التام ويجب لمرضى الحساسية ارتداء الكمامات لتجنب مخاطر الرمال والأتربة على هذه المناطق.

موعد تحسن الطقس

تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بالشكل التدريجي، صباح يوم الخميس، حيث تكون درجات الحرارة مشابهة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ولكن في مساء يوم الخميس تبدأ مسار الكتل الهوائية في التغيير، كما أن يكون هناك فرص لتساقط الأمطار الرعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ويبدأ التحسن في الأحوال الجوية يوم الجمعة، ويعود الطقس إلى حالة الاستقرار.