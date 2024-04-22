«مناخ الزراعة» يكشف تفاصيل الموجة الحارة.. ارتفاع يصل إلى 42 درجة

أكّد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن التحديثات الأخيرة تشير إلى ارتفاع شديد في الحرارة، يبدأ تدريجياً من اليوم الاثنين بارتفاع في الحرارة يصل إلى خمس درجات، ثم الارتفاع بقوة غدا الثلاثاء لتكون في 40 درجة مئوية، على معظم المناطق الشمالية والساحل الشمالي فيما عدا سيناء ومدن القناة.

سيطرة الكتلة الباردة لتبدأ من الشمال الغربي

وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إنَّ الحالة الشديدة من الحرارة سوف تبدأ في التعمق على معظم مناطق الجمهورية بعد غد الأربعاء، بالتزامن مع بداية سيطرة الكتلة الباردة لتبدأ من الشمال الغربي لتنشأ منطقة تناطح منخفض سطحي بارد مع جبهة جنوبية حارة، ما يساعد في توسيع نطاق الحرارة وزيادة حدتها على الدلتا وباقي محافظات الجمهورية لتصل إلى 42 درجة مئوية.

سيادة الرياح الجنوبية الساخنة على معظم المناطق

وأشار إلى أنَّه على يوم الخميس تبدأ الكتلة الباردة في السيطرة على الدلتا والوجه البحري وشمال الصعيد مع اشتداد الحرارة على جنوب الصعيد لتصل إلى 43 درجة، مع سيادة الرياح الجنوبية الساخنة على معظم المناطق خصوصًا غرب البلاد خلال الثلاث أيام من الثلاثاء إلى الخميس.