تصرف مفاجئ من إمام عاشور يثير الجدل قبل موقعة مازيمبي.. هل يشارك؟

يعلم إمام عاشور مدى انتظار جماهير الأهلي لعودته من أجل المشاركة مع الأهلي مجددا، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق على مستوى وسط ميدانه بسبب الإصابات التي ضربته، لذلك يحاول توجيه رسائل غير مباشرة لمشجعي المارد الأحمر، في محاولة لطمأنتهم على حالته الصحية، إلى جانب التلميح بإمكانية مشاركته في لقاء مازيمبي.. فماذا فعل؟

كيف أثار إمام عاشور الجدل حول جاهزيته للقاء مازيمبي؟

قبل أيام قليلة من انطلاق المباراة المصيرية بين الأهلي ومازيمبي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يواصل إمام عاشور تلميحاته بالعودة من الإصابة التي ألمت به أثناء المشاركة في معسكر منتخب مصر الأخير، والذي كان الأول تحت قيادة حسام حسن مدرب الفراعنة، وذلك رغم عدم إعلان المارد الأحمر عن جاهزيته الكاملة لخوض المباراة.

إمام عاشور يشارك جماهير الأهلي لحظات استعداده قبل مواجهة مازيمبي

شارك إمام عاشور جماهير الأهلي جزءا من مشاركته في مران الفريق الأحمر، الذي يستعد خلاله لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وعلق على الفيديو كاتبا: «100»، ما أثار الجدل بين جماهير الفريق الأحمر التي تنتظر عودته خاصة أنها ترجمت ذلك التصرف بأنه تلميح بعودته وجاهزيته بنسبة 100%، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يلمح فيها إمام عاشور بالعودة.

وعانى إمام عاشور من خلع في العضلة بين الترقوة ولوح الكتف، ما جعله يبتعد بشكل كامل عن المشاركة في المباريات كافة الخاصة بالأهلي لحين التعافي بشكل كاف، إذ أكد الأطباء أن لاعب وسط المارد الأحمر يحتاج لفترة راحة لا تقل عن 30 يوما، من أجل العودة للمشاركة بصورة طبيعية، في الوقت ذاته طالب اللاعب بالمشاركة في المواجهة الحاسمة المقرر لها الجمعة المقبل.