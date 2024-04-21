بعد مطالبته بالمشاركة.. مفاجأة تنتظر إمام عاشور قبل موقعة مازيمبي

ورطة كبيرة تطارد الأهلي منذ بداية مشواره هذا الموسم؛ لاستقبال ثنائي جديد في مستشفى القلعة الحمراء، الذي تكدس بالركائز الأساسية لبطل أفريقيا، وآخرهم أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، لتزيد أوجاع الفريق الأحمر على مستوى خط الوسط، الذي بات مفرغًا من نجومه بسبب الإصابات.. فهل الحالة الصحية لإمام عاشور تسمح له بالمشاركة في موقعة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لإنقاذ منتصف ميدان فريقه؟

هل الحالة الصحية لإمام عاشور تسمح له بالعودة في لقاء مازيمبي؟

إصابة إمام عاشور الأخيرة لم تكن بسيطة، والتي ألمت به أثناء المشاركة رفقة منتخب مصر في بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما أصيب بخلع في المفصل بين الترقوة ولوح الكتف، ما بدوره يحتاج إلى فترة لا تقل عن شهر من أجل التأهيل الجيد والعودة للمشاركة والاحتكاك بصورة طبيعية، ورغم ذلك يطالب لاعب وسط الأحمر بالمشاركة قبل انتهاء المدة المحددة.. فماذا قال الأطباء؟

يقول أحمد سعيد استشاري آلام المفاصل والعمود الفقري، في حديثه لـ الوطن، إن حالة إمام عاشور تحتاج إلى راحة على الأقل 30 يوما، مع الالتزام التام بالبرنامج العلاجي والتأهيلي من أجل تفادي تفاقم الإصابة حال العودة قبل المدة المحددة، خاصة بعد إجراء العملية الجراحية.

هل مر 30 يومًا على إصابة إمام عاشور؟

إمام عاشور أصيب مع المنتخب يوم 23 مارس الماضي، والمباراة ستكون يوم 26 من شهر أبريل، أي بعد مرور 30 يومًا بالفعل على الإصابة، ما قد يتيح له الفرصة للمشاركة، حال سمح له الأطباء المشرفين على حالته بذلك، وفقًا لتطورات حالته الصحية.

بينما يقول إسلام السيد استشاري جراحة العظام، في تصريحات خاصة لـ الوطن، إن الجراحة التي خضع لها إمام عاشور تحتاج إلى فترة تزيد على 30 يومًا، من أجل العودة بشكل طبيعي، وعدم الالتزام بذلك قد يكلفه تفاقم الأزمة وغياب مدة أطول عن الملاعب.

يشار إلى أن الإعلامي محمد شبانة، قال في تصريحات إذاعية إن إمام عاشور يرغب في العودة من أجل المشاركة في لقاء الأهلي، الذي سيقام في القاهرة يوم 26 من شهر أبريل الجاري، في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام مازيمبي الكونغولي، في ظل الغيابات التي يعاني منها فريقه على مستوى منتصف ميدانه، بسبب الإصابات، لكن كولر لايزال يدرس إمكانية الموافقة على طلبه.