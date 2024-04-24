3 وصفات لعمل مكرونة بالتونة.. «حضريها زي المطاعم»

المكرونة من أكثر الأطباق الشهية التي يحب الكثيرون تناولها؛ لسهولة تحضيرها بعدد من الوصفات المختلفة حسب ذوق كل فرد، وتعتبر المكرونة بالتونة من أكثر الوجبات الصحية التي يُمكن إعدادها بمكونات بسيطة في المنزل.

ويُمكن لربة المنزل إعداد المكرونة بالتونة بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، كالتالي:

طريقة عمل مكرونة بالتونة

المقادير

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بصلة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

طماطم معصورة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

علبة من التونة.

نصف كيلو من المكرونة.

طريقة التحضير

احضري مقلاة كبيرة الحجم وضعي زيت الزيتون بها وسخنيها قليلاً على النار.

ضيفي البصل والثوم مع التقليب حتى يتغير لونهما إلى الأصفر.

ضعي الطماطم المعصورة وعصير الليمون والبقدونس، وقلبي المكونات ثم ضعي الفلفل الأحمر.

اتركي المكونات حتى تتسبك ثم ضيفي إليها المكرونة بعد سلقها ثم التونة.

قلبي المكونات واتركيها على النار قليلاً ثم ضعيها في طبق التقديم.

طريقة عمل مكرونة بالتونة والمايونيز

المقادير

ربع كيلو من المكرونة.

200 جرام من التونة.

1ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ليمونة معصورة.

1ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

150 مل من المايونيز.

بصل أحمر مقطع شرائح.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

أسلقي المكرونة في كمية من الماء المغلي على النار حتى تنضج، ثم صفيها واتركيها جانباً.

اخلطي التونة مع البصل وضيفي إليهم عصير الليمون والخل والمايونيز.

قلبي المكونات وضيفي إليها المكرونة، وضعي الملح والفلفل الأسود.

ضعي المكرونة في طبق التقديم.

طريقة عمل مكرونة بالتونة والجبنة

المقادير

علبة من التونة.

نصف كيلو من المكرونة.

كوب من كريمة الخفق.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

جبنة شيدر مبشورة.

جبن رومي مبشورة.

بصلة مفرومة.

فص ثوم مفروم.

جبنة كريمي.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير