المستشار القانوني لسوق السمك ببورسعيد: تراجع الأسعار 70% بسبب المقاطعة

قال أحمد أشرف، المستشار القانوني لإدارة سوق أسماك بورسعيد، إنَّ حملات المقاطعة للأسماك التي دشنها أبناء محافظة بورسعيد وانتقلت تباعاً إلى 3 محافظات أخرى هي الإسكندرية ودمياط والاسماعيلية، نتج عنها تراجع أسعار السمك بنسبة وصلت إلى 60 و70% للكيلو لينخفض سعر الشبار الأخضر إلى 150 و120 جنيهاً بدلاً من 250 جنيهاً.

تأثير حملات المقاطعة

وأضاف «أشرف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «المقاطعة ناجحة بالفعل خاصةً أنَّ الكميات المعروضة من الأسماك في بورسعيد أقل من الكميات المطلوبة ما يخلق منافسة شديدة بين التجار على مزادات الجملة اليومية».

وأوضح أنَّ صفة الجشع ليست في كل التجار، إنما تنتقل من تاجر لآخر لأنه بحكم السوق يبيع التاجر بالسعر الذي يعرض به الأغلبية السلعة، قائلاً: «هناك البعض مستغل ولكن البعض الآخر يبيع بسعر اللي حواليه».

تراجع سعر السمك

وتابع: «مواسم العيد وبعدها اقتراب شم النسيم أدى إلى ارتفاع أسعار سمك البوري بشكل كبير، ليتجاوز الـ250 و300 جنيه للكيلو نيء و400 إلى 450 جنيهاً المملح»، مؤكداً أنَّ تحرك الأسعار نحو الهبوط بسبب المقاطعة هو استجابة للتحرك الجماهيري ونجاح المقاطعة.

وكان أبناء بورسعيد قرروا تدشين هذه المقاطعة للأسماك بعد تجاوز سعر السردين في موسمه إلى 200 جنيه، لتنخفض الأسعار بالمحافظة بالفعل على خلفية هذه الحملة بقيمة تراوحت بين 20 و30 جنيهاً للكيلو فور تدشينها، و40 و50 جنيهاً خلال 48 ساعة من إطلاقها، ليتأكد لدى البورسعيدية وجود استغلال من البعض وجشع التجار، وتحرك أبناء محافظات دمياط والإسكندرية والاسماعيلية استجابة للمقاطعة وتضامناً مع أبناء بورسعيد ونادوا بحملات مقاطعة للأسماك والأربع محافظات ساحلية وأهاليها متخصصون في تجارة الأسماك واستجابوا لهذه النداءات، لتنخفض الأسعار حتى الآن بنسب تراوحت بين 60 و70% وانعكست على أسواق اللحوم الحمراء كسلع بديلة.