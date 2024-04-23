«الفنون التشكيلية»: تصفية أعمال 830 فنانا تقدموا للمعرض العام 2024

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تقدم 830 فنانا للمشاركة في الدورة 44 من المعرض العام 2024، قبل إغلاق باب التقديم في 17 أبريل الجاري.

أسس اختيار المشاركين في المعرض العام

أوضح قطاع الفنون التشكيلية في بيان، أنه جار العمل على إعداد البيانات لعرضها على لجنة الاختيار، وجاء ترتيب مباحث المشاركة على النحو التالي: اللون، الكتلة، الضوء، ثم الخط.

أوضح أن الفئات العمرية للمتقدمين جاءت متفاوتة، ما بين مواليد 1938 و1989، وجاء ترتيب المحافظات من حيث عدد المتقدمين كالتالي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، ثم باقي المحافظات، إلى جانب مشاركات لفنانين مصريين مقيمين حالياً في فرنسا، السويد، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات، والكويت.

إعلان القائمة النهائية للمشاركين

أضاف أنه سيجري إعلان القائمة النهائية للمشاركين خلال أيام، عبر الصفحات الرسمية للقطاع على منصات التواصل المختلفة، فور انتهاء لجنة الاختيار من عملها، وفقاً للشروط والمعايير المُحدِدَة، وسيجري إخطار الفنانين المشاركين عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم بموعد إرسال الأعمال لمقر قصر الفنون.