مصطفى عمار: نمتلك قاعدة شبابية تلبي طموحاتنا.. وتمثيلها في «النواب» يثري الحياة السياسية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن مجلسي النواب والشيوخ الحالي يضمان مجموعة كبيرة من الشباب، ومن المنتظر أيضا ترشُح عدد كبير من الشباب في الانتخابات المحلية المقبلة، وسيحصلون على فرصتهم وسيحققون نجاحا ليعبروا عن أصوات الناخبين لهم.

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أنه يُتوقع أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة مجموعة كبيرة من الشباب أكبر من الموجودة حاليا، وهذا سينعكس على الحياة السياسية في مصر بالإيجاب ويثريها.

وأكد أنه سينتج عنها وجوه جديدة تأمل العبور للجمهورية الجديدة التي بدأت منذ أداء الرئيس السيسي للقسم منذ بضعة أيام، لافتا إلى أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب قادرة على تلبية طموح الشعب واحتياجاته الفترة المقبلة.