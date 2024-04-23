ما قصة مسلسل «دواعي السفر» للفنان أمير عيد؟.. يعرض في شهر مايو

منذ عرض البرومو التشويقي لمسلسل دواعي السفر بطولة الفنان أمير عيد، المقرر عرضه في الأيام القليلة المقبلة عبر منصة WATCH IT وهو من أعمالها الأصلية، بتشوق الجمهور لمعرفة قصة المسلسل ومواعيد عرضه، خاصة بعد النجاح الذي حققه نجم فرقة كايروكي في مسلسل «ريفو» بجزأيه.

قصة مسلسل دواعي السفر

ويأخذنا مسلسل «دواعي السفر» في رحلة مميزة تجمع بين الفنان أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، إذ يُجسد كامل الباشا دور قبطان يُدعى إبراهيم، يُفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكن مفاجأة أخرى تنتظر «أمير»، حيث يغيب «كامل» عن الوعي ويُغمى عليه، ما يدفع أمير لاصطحابه إلى المستشفى.

وفي المستشفى تبدأ رحلة جديدة تجمع بين الرجلين، حيث تنشأ صداقة فريدة تشبه علاقة الأب بالابن، ويظهر كامل الباشا يوجّه رسالة مهمة لأمير عيد في البرومو، مفادها «عيش كل يوم وكأنه آخر يوم»، وهي الرسالة التي تُغير نظرة «أمير» للحياة، حيث ينتقل من شخص كان على وشك الانتحار إلى شخص جديد مُفعَم بالأمل.

ويُقدم لنا مسلسل «دواعي السفر» مزيجًا من المشاعر الإنسانية من الصداقة والحب إلى التحديات واللحظات المُضحكة، كما يُسلط الضوء على أهمية العيش الحقيقي وتقدير كل لحظة في حياتنا.

موعد عرض مسلسل دواعي السفر

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل دواعي السفر في شهر مايو المقبل بشكل حصري على منصة watch it، بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ويشارك في مسلسل دواعي السفر عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، وإخراج محمد ناير.