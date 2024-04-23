«تموين الفيوم»: حملات مكثفة لمتابعة تخفيض أسعار الخبز وتحرير 116 محضرا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات تموينية مكثفة، في مراكز يوسف الصديق، وإبشواي، وطامية، وسنورس، والفيوم ثان، وذلك لضبط الأسعار، والتأكد من التزام الجميع بالمواصفات والنظافة والسلامة العامة.

وأوضح السيد أحمد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في بيان، أنّ الحملات التموينية المكثفة التي شُنت اليوم الثلاثاء، تضمنت المرور على المخابز السياحية والبلدية، ومحال الحلوى، لمتابعة الأسعار، وأوزان الخبز، فضلًا عن مطاعم الفول والطعمية، والسوبر ماركت، للتأكد من التزام التجار بتخفيض الأسعار.

إحكام الرقابة على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنّ تلك الحملات تأتي ضمن خطة محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التفتيشية على كل الأسواق، والمخابز، والمواد البترولية، والمطاحن، والأنشطة التموينية، للسيطرة على الأسواق، وإحكام الرقابة عليها، ومراقبة الأسعار، مؤكدًا على استمرار وتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة.

تحرير 116 محضرا

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في بيان، إلى تحرير 116 محضرا خلال الحملات التي تم شنها اليوم، كالآتي:

9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

31 محضر عدم نظافة أدوات العجن.

26 محضر عدم إعلان عن أسعار الخبز السياحي والفينو.

7 محاضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين في المخابز السياحية والفينو.

11 محضر عدم إعلان عن أسعار البيع بمطاعم الفول والفلافل.

محضر توقف جزئي.

11 محضر عدم وجود قائمة.

4 محاضر عدم إعطاء بون.

4 محاضر نقص وزن.