22 جنيها تراجعا في أسعار الفراخ خلال شهر.. اعرف الكيلو وصل كام

شهدت أسعار الفراخ انخفاضا كبيرا خلال الفترة الحالية، ليسجل متوسط سعر الكيلو اليوم ما بين 75 إلى 76 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، و82 إلى 88 جنيها للكيلو للمستهلك، بعد أن كانت تسجل نحو 105-110 جنيهات للكيلو، بتراجع نحو 22 جنيهًا عن أسعار مارس الماضي، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

تطور انخفاض أسعار الدواجن

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تطور انخفاض أسعار الدواجن خلال شهر، وفقا لبورصة الدواجن وبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الداوجن في الأسواق

تتداول أسعار الداوجن في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء عند مستويات بين 75 إلى 76 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 82 إلى 88 جنيها.

فيما كانت أسعار الداوجن تسجل مستويات بين 95 إلى 96 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 105 إلى 110 جنيهات للكيلو في 23 مارس الماضي.

واستقرت أسعار الفراخ الساسو اليوم بين 85 إلى 86 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 92 إلى 98 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الأعلاف

وكانت أسعار الأعلاف في السوق المصرية شهدت انخفاضًا ملحوظا خلال الفترة الماضية؛ نتيجة لتراجع سعر الدولار في الأسواق، والإفراجات الجمركية التي أعلنت عنها الدولة الفترة الأخيرة.