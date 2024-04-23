حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية.. عالم أزهري يجيب

أجاب الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال متصل حول حكم الاستفادة من تحميل كتاب له حقوق ملكية وفكرية من الإنترنت بدون مقابل ودون استئذان؟

وأضاف «الهواري» عبر برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «طبعاً مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ده غير مشروع عندنا في الإسلام، لازم الوسيلة تكون شرعية».

وتابع الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية: «يعنى أنت نقول عاوز اتثقف وأنفع الناس، ماشى يبقى اشترى كتب واحصل عليه بـ طريقة شرعية، أوعى تعمل زى قصة الراجل اللى كان يسرق علشان يتصدق، يقول بسرق اتكتبت سيئة، وتصدقت اتكتبت 10 حسنات، يبقى كده، لا هو سرق كتب سرق وتصدق لم يقبل منه».