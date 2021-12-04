سوستة يحجب مهرجان «أسماء» من على يوتيوب: «حقوق ملكية»

تسبب يوسف سوستة، في حظر مهرجان «أسماء»، من على منصة «يوتيوب»، إثر تقدمه ببلاغ للمنصة بحجب المهرجان طالبا، بحقوق الملكية والنشر، بعد أن تخطى مهرجان الأول على أكثر من مليون مشاهدة فور عرض الكليب، حيث زعم سوستة أن «أسماء» مسروق من «شيماء».

سوستة.. حجب مهرجان «أسماء» من «يوتيوب»

استطاع يوسف سوستة، لفت أنظار المتابعين من خلال إسكتش كوميدي يحمل اسم مهرجان «شيماء»، الذي حصل على ملايين المشاهدات عبر قناته الرسمية على منصة «يوتيوب».

سوستة لهاني شاكر «أخويا الكبير»

وتم عرض مهرجان «شيماء»، إثر أزمة الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية مع فناني المهرجانات، ما ساعد على انتشار الكليب، معلقين «فين هاني شاكر؟».

كما صرح سوستة، خلال لقائه في البث المباشر على الصفحة الرسمية لموقع وجريدة «الوطن»، عندما تم سؤاله لم تخشَ رد فعل هاني شاكر، عندما يرى مهرجان «شيماء»، ليرد الأول قائلا: «ده أخويا الكبير».

يُعد مهرجان «شيماء»، نوعية جديدة وغير معتادة من الاسكتشات الكوميدية، ويعد الجمهور أن سبب انتشارها هو توقيت إطلاقها عقب أزمة أغاني المهرجانات.

تفاعل الجمهور مع مهرجان «شيماء»

علق سوستة، أنه يستعد لطرح كليبات جديدة بعد نجاح مهرجان «شيماء»، والجمهور ما بين مازح وما بين منتقد من انتشار هذه النوعية، والجميع يعلق «فين هاني شاكر؟».

يذكر أن مهرجان «شيماء»، تصدر محركات البحث في جوجل، وانتشر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة قبل عرض الكليب كاملا، متسائلين «أين شيماء؟»، ليُظهر «سوستة» بطة في آخر الكليب على أنها هي التي يبحث عنها.

ومن ثم يأتي آخر بعد انتشار مهرجان شيماء، ليدفع بمهرجان جديد بنفس الألحان وريتم يدعى مهرجان أسماء، ما دفع يوسف سوستة، صاحب مهرجان «شيماء»، للمطالبة بحقوق الملكية وحذف الكليب من على منصة يوتيوب.