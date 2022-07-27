خبير حقوق ملكية يحسم الجدل حول «للي»: فلكلور مستخدم في 7 أغاني

علّق الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وخبير الملكية الفكرية ومقرر الحماية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، على أزمة أغنية «للّي» التي ألّفها ولحّنها الفنان أكرم حسني للفنان محمد منير، أن الفلكلور يصنف على أنه منسوب لشعب ولا يُعرف على وجه التحديد من هو مؤلفه.

الفلكلور منسوب لشعب ولا يعرف مؤلفه

ونفى لطفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» ما تردد حول أن الفلكلور هو ما مر عليه 50 عام وضرب لطفي مثلًا بأغنية «قولو لعين الشمس ما تحماشي» والتي تعتبر من الفلكلور ولا يُعرف مؤلفها على وجه التحديد مشيرًا إلى أن الأصل في العالم أجمع أن يأخذ أي شخص من الفلكلور مثل قصة سندريلا الشهيرة والتي اُقتبست من قصة مصرية فرعونية «رادوبيس».

عبدالوهاب كان يستعين بالفولكلور المصري والروسي

وأشار إلى وجود أساتذة متخصصين في الفلكلور لافتًا إلى أن الفلكلور الموسيقي معروف ويرجع الحكم عليه للخبراء، مضيفًأ: «عبدالوهاب كان بياخد من الفولكلور المصري والروسي».

وأشار أنه لا مانع أن ينسب الإنسان الفلكلور لنفسه مشيرًا إلى أن الأخذ من الفولكلور بتصرف لا يعاقب عليه القانون ولا توجد أسبقية في الفلكلور لأنه كالنهر الجاري، لافتًا إلى وجود 7 أغاني بنفس اللحن الفلكلوري «الفلكلور معين يُغترف منه من يريد سواء بتصرف أو دون تصرف ولا يستطيع أن يمنع غيره أن يفعل نفس فعلته».

أغنية «للّي»، ألّفها ولحّنها الفنان أكرم حسني للفنان محمد منير، وتزامن طرحها مع اتهامات بسرقة اللحن ما دفع أكرم حسني إلى الدفاع عن العمل مؤكدا أنه استقى اللحن من الفلكلور.