ضابط سابق بالجيش الأمريكي: لن نستأذن إسرائيل للتحرك بأسطول مساعدة غزة

قالت آن رايت، ناشطة سلام وضابطة سابقة بالجيش الأمريكي، إنها ستشرف على أسطول الحرية 2 الذي يستعد للإبحار إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، موضحة أنها كانت على أسطول الحرية في عام 2010 وكانت على قارب بجانب السفينة التي تعرضت للهجوم من قبل إسرائيل.

إسرائيل تقوم بمجازر بشرية

وأشارت «رايت»، خلال حوارها عبر «زووم»، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر شاشة « DMC»، إلى أن إسرائيل تقوم بمجازر بشرية أكثر من 30 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين، وإضافة إلى من هم تحت الركام والجيش الإسرائيلي يقوم بجريمة وهذا ما يحدث على الأرض في قطاع غزة، موضحة أنهم لم يطلبوا من إسرائيل أي تصريح لتحريك ووصول الأسطول، حيث إن إسرائيل هي القوة المحتلة ويقومون بحصار غير شرعي وغير قانوني على غزة.

يجب أن يكون لغزة ميناء دون أي سيطرة من أي قوة

وأضافت أنه منذ 2008 تم إرسال 35 سفينة ولم يتم طلب أي تصريح من إسرائيل، مشيرة إلى أنه ليس لأي قوات مسلحة أن ترافقهم أو تحميهم ويتم الإبحار بحرية إلى غزة، ولابد أن يكون لغزة ميناؤها ولا يجب أن تسيطر عليها أي قوات، مشددة على أن عند التحرك من ميناء تركيا سيتم الحصول على ترخيص بالإبحار تجاه غزة.