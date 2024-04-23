عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء

هنأ مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، بمناسبة حلول الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

تضحيات القوات المسلحة

وقال رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ رجال القوات المسلحة ما يزالون يُقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهير الرقعة الغالية من أرض مصر من صنوف الإرهابيين والخونة وتجار الدين المُتربصين بأمن وسلامة الوطن، ليضربوا بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء للحفاظ على الوطن ومُقدراته واستكمال مسيرة البناء والتنمية، التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الالتفاف حول القيادة السياسية

كما بعث محمد جبران برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، لمواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار

وطالب محمد جبران، عمال مصر بالالتفاف حول القيادة السياسية وقواتهم المسلحة لمضاعفة الإنتاج، ومواصلة البناء بالجهد والعمل، مؤكدا أنّنا جميعا في خندق واحد كحائط صد صعب المنال في كل الأزمات والمؤامرات التي تستهدف النيل من الوطن.