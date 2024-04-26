«عبدالحميد» يرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم.. «يُحيي أفراحهم مجانا»

يقف عبدالحميد طه، وسط حضور أحد الأفراح، يبهر الجميع بجمال وقوة صوته في الإنشاد الديني، خاصة أنه حضر بمبادرة مجانية منه لإسعاد العروسين، إذ أنه عاهد نفسه على الإنشاد في أفراح غير القادرين وذوي الهمم دون أي مقابل.

«بحب أفرح قلوبهم، هم يستحقون الفرحة، وإننا نقف جمبهم ونساعدهم»، هكذا تحدث «عبدالحميد» ابن محافظة أسيوط، إلى «الوطن»، موضحًا أنه يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وغير القادرين، ويحيي حفلات زفافهم مجانا.

حفلات مجانية

وأضاف صاحب الـ25 عامًا، أنه يحيي حفلات غير القادرين الذين يستحون من إحضار مطرب أو منشد، مشددًا: «في ناس متكنش في استطاعتها تجيب حد في الفرح وأما اعرف بعملها ليهم مفاجأة وأدخل أنشد من باب جبر الخواطر» على حد تعبيره.

بداية «عبدالحميد» في الإنشاد الديني

يحب «طه» سماع الإنشاد الديني منذ صغره، وكان يحلم دائمًا بأنه سيصبح أحد المنشدين في المستقبل، وحينما أتم سن الـ14 من عمره، بدء في الاتجاه إلى تعلم المدح والإنشاد، فضلًا عن حفظ القرآن الكريم، كان لا يترك مسابقة في بلده مركز القوصية بأسيوط، إلا ويشترك بها.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ الشاب في نشر موهبته وإتقانه في الإنشاد الديني، وترتيل آيات من القرآن الكريم، ما حاز على إعجاب البعض الذين أشادو بجمال وقوة صوته.